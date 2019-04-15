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Посол ЕС: Работа над текстом нового соглашения с Азербайджаном выполнена более чем на 90%

Посол ЕС: Работа над текстом нового соглашения с Азербайджаном
Ожидается визит в Баку очередной делегации из Брюсселя для продолжения переговоров

Работа по завершению работы над текстом нового соглашения между Азербайджаном и ЕС идет интенсивно.

Об этом отвечая на вопрос Report,  журналистам заявил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Я могу сказать, что работа по  новому  соглашению с Азербайджаном выполнена более чем на 90%. На прошлой неделе каждый день проходили раунды переговоров. Наше дело сделать так, чтобы это состоялось как можно скорее"-, сказал он.

Посол также отметил, что ожидается визит в Баку очередной делегации из Брюсселя для продолжения переговоров.

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