Посол: ЕС продолжит поддержку Азербайджана в усилиях по разминированию

Европейский союз поддерживает Азербайджан в усилиях по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом написал посол ЕС Петер Михалко на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Сегодня Международный день информирования о минной опасности и помощи в противоминной деятельности.

ЕС решительно поддерживает Азербайджан в усилиях по разминированию. Мы высоко ценим активное участие ANAMA в этом и наше сотрудничество с нашими партнерами - ПРООН, ЮНИСЕФ, а также с международным и азербайджанским гражданским обществом. Мы гордимся тем, что наша поддержка также привела к укреплению потенциала в области противоминной деятельности, включая создание первой женской группы по разминированию", - написал Михалко.

По словам посла, Евросоюз продолжит оказывать решительную поддержку миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.