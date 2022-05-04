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Посол ЕС: Правительство Азербайджана успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19

Посол ЕС: Правительство Азербайджана успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19 Правительство Азербайджана очень успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19. У Азербайджана самый лучший результат в регионе по этому показателю.
Внешняя политика
4 мая 2022 г. 15:47
Посол ЕС: Правительство Азербайджана успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19

Правительство Азербайджана очень успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19. У Азербайджана самый лучший результат в регионе по этому показателю.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

Посол напомнил, что ЕС также поддержал Азербайджан в период пандемии: "Мы предоставили техническое оборудование для борьбы с коронавирусом, провели тренинги для более чем 7 000 врачей. В рамках платформы COVAX Азербайджану было предоставлено 2 миллиона вакцин".

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Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: "Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvəndləmə uğurla aparılıb"
Версия на английском языке EU ambassador hails Azerbaijan's vaccination efforts as successful

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