Посол ЕС: Правительство Азербайджана успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19

Правительство Азербайджана очень успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19. У Азербайджана самый лучший результат в регионе по этому показателю.

Правительство Азербайджана очень успешно провело кампанию вакцинации от COVID-19. У Азербайджана самый лучший результат в регионе по этому показателю.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петр Михалко заявил на пресс-конференции.

Посол напомнил, что ЕС также поддержал Азербайджан в период пандемии: "Мы предоставили техническое оборудование для борьбы с коронавирусом, провели тренинги для более чем 7 000 врачей. В рамках платформы COVAX Азербайджану было предоставлено 2 миллиона вакцин".