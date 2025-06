Глава представительства Европейского союза в Баку Петер Михалко поздравил Азербайджан по случаю победы сборной страны по мини-футболу на чемпионате мира (ЧМ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию дипломата в соцсети Х.

"Поздравляю Азербайджан с впечатляющей победой на чемпионате мира по мини-футболу 2025 года!", - написал Михалко.

Congratulations to Azerbaijan on the impressive victory in the World Mini-football Championship 2025!