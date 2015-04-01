Посол: Евросоюз считает партнерство с Азербайджаном крайне важным

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Евросоюз считает партнерство с Азербайджаном крайне важным, и намерен продолжать укреплять эти отношения".

Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Посол ЕС отметила, что за последние 10 лет партнерство с Азербайджаном протекало в рамках Политики Европейского Соседства (ENP), которое было основой сотрудничества ЕС с соседними странами. Однако было принято решение пересмотреть эту политику, в связи с чем Евросоюз объявил о начале четырехмесячных консультаций со странами-партнерами, членами Политики Европейского соседства.

М. Мард отметила, что обновленная Политика Европейского соседства будет обладать большей дифференциацией в работе со своими партнерами, предполагается, что она охватит большее количество секторов сотрудничества, будет более гибкой.

Посол ЕС также представила Доклад о прогрессе, достигнутом Азербайджаном в рамках Политики Европейского соседства. Она отметила шаги, предпринятые Азербайджаном по диверсификации экономики, подчеркнула важную роль страны в реализации проекта Южный коридор.

М. Мард подчеркнула, что доклад содержит также обеспокоенность ЕС относительно ситуации с правами человека в Азербайджане.

Напомним, 25 марта Евросоюз опубликовал доклад о прогрессе, достигнутом Азербайджаном в рамках Политики европейского соседства. Доклад представляет собой годовой обзор о прогрессе в нескольких сферах, включая экономику, демократические реформы, права человека и т.п.

ЕС ежегодно публикует доклад о прогрессе в 16 странах Политики европейского соседства, куда также входит и Азербайджан.