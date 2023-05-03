Посол: ЕС поддерживает проводимые Азербайджаном реформы

Европейский союз поддерживает проводимые Азербайджаном реформы.

Европейский союз поддерживает проводимые Азербайджаном реформы.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

"Мы видим рост сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах: экономике, энергетике, сельском хозяйстве, социальном развитии и других. ЕС поддерживает проводимые Азербайджаном реформы. Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан", - отметил посол.

Михалко напомнил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана.

По его словам, товарооборот между ЕС и Азербайджаном в прошлом году увеличился вдвое, по сравнению с 2021 годом.