О нас

Посол: ЕС поддерживает проводимые Азербайджаном реформы

Посол: ЕС поддерживает проводимые Азербайджаном реформы Европейский союз поддерживает проводимые Азербайджаном реформы.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 11:35
Посол: ЕС поддерживает проводимые Азербайджаном реформы

Европейский союз поддерживает проводимые Азербайджаном реформы.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

"Мы видим рост сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах: экономике, энергетике, сельском хозяйстве, социальном развитии и других. ЕС поддерживает проводимые Азербайджаном реформы. Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан", - отметил посол.

Михалко напомнил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана.

По его словам, товарооборот между ЕС и Азербайджаном в прошлом году увеличился вдвое, по сравнению с 2021 годом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador: EU supports reforms carried out by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: “Aİ Azərbaycandakı islahatları dəstəkləyir”

Другие новости из категории

Генпрокурор Азербайджана находится в рабочей поездке в Турции
Генпрокурор Азербайджана находится в рабочей поездке в Турции
3 мая 2023 г. 11:43
Президент: Дружественные связи между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции
Президент: Дружественные связи между Азербайджаном и Польшей имеют богатые традиции
3 мая 2023 г. 11:33
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Польши
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Польши
3 мая 2023 г. 11:29
Посол: Отношения между Азербайджаном и ЕС продолжают динамично развиваться
Посол: Отношения между Азербайджаном и ЕС продолжают динамично развиваться
3 мая 2023 г. 11:25
Участники международной конференции прибыли в Карабах
ФотоУчастники международной конференции прибыли в Карабах
3 мая 2023 г. 08:53
Госдеп США: мы привержены мирному процессу на Южном Кавказе
Госдеп США: мы привержены мирному процессу на Южном Кавказе
3 мая 2023 г. 05:06
Начались двусторонние переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
Начались двусторонние переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
2 мая 2023 г. 20:37
Помощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с помощником генсека НАТО
ФотоПомощник президента Азербайджана встретился в Брюсселе с помощником генсека НАТО
2 мая 2023 г. 19:57
Шафиев: Армения на этот раз более серьезно подходит к вопросу мира
Шафиев: Армения на этот раз более серьезно подходит к вопросу мира
2 мая 2023 г. 19:13
В Брюсселе открылся мемориальный стенд по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Брюсселе открылся мемориальный стенд по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
2 мая 2023 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi