Посол: ЕС остается важным торговым партнером Азербайджана

Европейский Союз остается важным торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко написал на своей странице в социальной сети "X".

"Согласно последним данным, в первой половине 2023 года 52% общего торгового оборота Азербайджана, 65,6% экспорта и 16,1% импорта пришлись на долю ЕС", - говорится в публикации.

The EU confirmed as the strongest commercial partner of Azerbaijan by the newest data: 52% of overall trade exchange with the world, 65.6% of exports and 16.1% of imports were with the EU in the first half of 2023!