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Посол ЕС о предстоящем саммите Восточного партнерства в Брюсселе

Посол ЕС о предстоящем саммите Восточного партнерства в Брюсселе

Азербайджан и ЕС намерены назначить дату очередного раунда переговоров по новому соглашению в скором времени
© Report

Азербайджан и Европейский союз продолжают работу над новым соглашением. Стороны намерены в скором времени назначить дату очередного раунда переговоров. 

Об этом Report заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, комментируя вопрос о том, удастся ли согласовать текст соглашения  к очередному саммиту Восточного партнерства.

"19 июня – это дата проведения очередного саммита Восточного партнерства. Он пройдет в Брюсселе. Надеюсь, в ходе саммита мы сможем принять новые рамки для Восточного партнерства на предстоящие годы. Потому что, как вы помните, в прошлому году мы отметили 10-летие этой программы вместе со странами- участницами. Работая со странами партнерами мы пытаемся обновить рамки сотрудничества этой программы. Таковы ожидания от предстоящего саммита", - заявил посол ЕС.

К. Янкаускас отметил, что Азербайджан и ЕС продолжают работу над новым соглашением по остающимися вопросам: "Как уже заявлялось ранее, мы достаточно продвинулись, но остаются еще некоторые вопросы, в основном связанные с торговлей. Насколько мне известно, министерство экономики находится в контакте с Брюсселем, мы пытаемся назначить очередную встречу, очередной раунд переговоров в скором времени". 

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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