Кестутис Янкаускас: ЕС приветствует приглашение международных наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан

Европейский союз (ЕС) приветствует приглашение международных наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
"Выборы - это нормальный процесс, проходящий в большинстве стран мира, в том числе Евросоюза. Ожидается, что они пройдут по международным стандартам. В связи с этим мы приветствуем, что Азербайджан пригласил международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ на выборы", - заявил посол ЕС.
К. Янкаускас отметил, что Европейский союз готов как и прежде работать с будущим парламентом Азербайджана.
Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.