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Кестутис Янкаускас: ЕС приветствует приглашение международных наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан

Посол ЕС о парламентских выборах в Азербайджане
© Report / Elchin Murad — Кестутис Янкаускас

Европейский союз (ЕС) приветствует приглашение международных наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Выборы - это нормальный процесс, проходящий в большинстве стран мира, в том числе Евросоюза. Ожидается, что они пройдут по международным стандартам. В связи с этим  мы приветствуем, что Азербайджан пригласил международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ на выборы", - заявил посол ЕС.

К. Янкаускас отметил, что Европейский союз готов как и прежде работать с будущим парламентом Азербайджана.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.

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