Посол ЕС: Новое соглашение с Азербайджаном выведет наши отношения на новый уровень

Новое соглашение Азербайджан-ЕС выведет наши отношения на качественно новый уровень.
Как передает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил в ходе пресс-конференции в Баку 15 декабря.
Посол отметил, что переговоры по данному соглашению продолжаются, они перешли на очередной раунд.
"В случае подписания этого соглашения наши отношения поднимутся на качественно-новый уровень, будут достигнуты еще более лучшие результаты. Надеемся, что сможем подписать его в ближайшем будущем", - заявил Михалко.
Он отметил рекордный рост товарооборота между ЕС и Азербайджаном.
По словам Михалко, более 50 процентов товаров из Азербайджана экспортируется на рынки Европы.