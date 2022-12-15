Посол ЕС: Новое соглашение с Азербайджаном выведет наши отношения на новый уровень

Новое соглашение Азербайджан-ЕС выведет наши отношения на качественно новый уровень.

Новое соглашение Азербайджан-ЕС выведет наши отношения на качественно новый уровень.

Как передает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил в ходе пресс-конференции в Баку 15 декабря.

Посол отметил, что переговоры по данному соглашению продолжаются, они перешли на очередной раунд.

"В случае подписания этого соглашения наши отношения поднимутся на качественно-новый уровень, будут достигнуты еще более лучшие результаты. Надеемся, что сможем подписать его в ближайшем будущем", - заявил Михалко.

Он отметил рекордный рост товарооборота между ЕС и Азербайджаном.

По словам Михалко, более 50 процентов товаров из Азербайджана экспортируется на рынки Европы.