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Посол ЕС: Новое соглашение с Азербайджаном выведет наши отношения на новый уровень

Посол ЕС: Новое соглашение с Азербайджаном выведет наши отношения на новый уровень Новое соглашение Азербайджан-ЕС выведет наши отношения на качественно новый уровень.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 11:24
Посол ЕС: Новое соглашение с Азербайджаном выведет наши отношения на новый уровень

Новое соглашение Азербайджан-ЕС выведет наши отношения на качественно новый уровень.

Как передает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил в ходе пресс-конференции в Баку 15 декабря.

Посол отметил, что переговоры по данному соглашению продолжаются, они перешли на очередной раунд.

"В случае подписания этого соглашения наши отношения поднимутся на качественно-новый уровень, будут достигнуты еще более лучшие результаты. Надеемся, что сможем подписать его в ближайшем будущем", - заявил Михалко.

Он отметил рекордный рост товарооборота между ЕС и Азербайджаном.

По словам Михалко, более 50 процентов товаров из Азербайджана экспортируется на рынки Европы.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Azərbaycan ilə yeni saziş münasibətlərimizi yeni səviyyəyə çıxaracaq”
Версия на английском языке Ambassador Michalko: New agreement to lead EU-Azerbaijan relations to new level

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