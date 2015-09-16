Посол ЕС: Мы видим Азербайджан в качестве важного партнера

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Резолюция Европейского Парламента касательно Азербайджана изучается в столице Европейского Союза, но комиссар Еврокомиссии во время обсуждений четко дал понять, что мы видим Азербайджан в качестве важного партнера".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила глава представительства ЕС в Баку Малена Мард, комментируя принятую Европарламентом резолюцию касательно Азербайджана.

По ее словам, резолюция привлекла большое внимание в Азербайджане, после чего ЕС наблюдает негативные отклики о Европарламенте: "Но я уверена, что существует также путь для диалога, чтобы решить вопросы на повестке дня".

Говоря о том, как принятие резолюции Европарламента может отразится на энергетических проектах ЕС и Азербайджана, М.Мард заявила, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович ясно дал понять, что Азербайджан является и будет очень важным партнером в области энергетики: "Наше энергетическое сотрудничество имеет важное значение для ЕС, и я не думаю, что будут какие-либо изменения в долгосрочной перспективе".

М.Мард также прокомментировала слухи о том, что в связи с охлаждением отношений между Азербайджаном и ЕС может быть отменено проведение мероприятия "Eurovillage" в Баку: “Резолюция Европарламента - это резолюция Европарламента. "Eurovillage" организует представительство ЕС и посольства стран-членов ЕС, чтобы показать все, что есть в Европе. Я ожидаю большого участия со стороны Азербайджана на мероприятии. Хочу подчеркнуть, что какие бы резолюции в отношении Азербайджана не принимались, отношения между людьми намного важнее. Это мы и пытаемся показать на "Eurovillage".