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Посол ЕС: Мы верим, что наши проекты преодолеют границы

Посол ЕС: Мы верим, что наши проекты преодолеют границы Мы верим, что регион Южного Кавказа посредством сотрудничества будет жить в мире и процветании
Внешняя политика
18 февраля 2021 г. 14:01
Посол ЕС: Мы верим, что наши проекты преодолеют границы

Мы верим, что регион Южного Кавказа посредством сотрудничества будет жить в мире и процветании.

Как сообщает Report, об этом отвечая на вопросы журналистов в рамках презентации вебсайта “eu4Azerbaijan.eu” заявил глава делегации ЕС, посол Кестутис Янкаускас.

"Мы хотим, чтобы страны региона имели активные дипломатические отношения, трансграничное сотрудничество, партнерство в сфере транспорта с открытыми границами, а также мирное сосуществование различных общин. Мы верим, что наши проекты по сотрудничеству, станут региональными и преодолеют границы. У нас есть много сфер, по которым мы можем сотрудничать: климат, окружающая среда, энергетика, транспорт, управление водными ресурсами и др", - сказал он.

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