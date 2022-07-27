Посол ЕС: Мы рады вести динамичный диалог с Азербайджаном

Отношения Азербайджана и Европейского союза развиваются очень интенсивно.
Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко заявил журналистам.
По его словам, стороны активно развивают сотрудничество по ряду сфер и тому примерами являются недавние визиты в Азербайджан президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, подписание меморандума о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, а также недавно состоявшееся в Брюсселе заседание Совета сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан.
"Мы очень рады иметь такой динамичный диалог с Азербайджаном",- подчеркнул посол.