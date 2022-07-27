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Посол ЕС: Мы рады вести динамичный диалог с Азербайджаном

Посол ЕС: Мы рады вести динамичный диалог с Азербайджаном Отношения Азербайджана и ЕС развиваются очень интенсивно.
Внешняя политика
27 июля 2022 г. 13:48
Посол ЕС: Мы рады вести динамичный диалог с Азербайджаном

Отношения Азербайджана и Европейского союза развиваются очень интенсивно.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко заявил журналистам.

По его словам, стороны активно развивают сотрудничество по ряду сфер и тому примерами являются недавние визиты в Азербайджан президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, подписание меморандума о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, а также недавно состоявшееся в Брюсселе заседание Совета сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан.

"Мы очень рады иметь такой динамичный диалог с Азербайджаном",- подчеркнул посол.

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Версия на английском языке EU envoy hails dynamic dialogue with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Azərbaycanla dinamik dialoqa malik olmaqdan məmnunuq”

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