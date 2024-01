Посол ЕС: Мы помним жертв атаки на посольство Азербайджана в Иране

Мы помним жертв ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко.

“Сегодня исполняется год со дня ужасного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб один член дипломатической миссии, а двое получили ранения. Мы помним эту трагедию и ее жертв”, - говорится в его публикации.