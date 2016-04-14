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    Посол ЕС: Мы находимся на стадии интенсивных переговоров с Азербайджаном

    ЕС и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы подготовить новую обширную и всеобъемлющую законодательную базу сотрудничества

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Мы находимся на стадии интенсивных переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС".

    Как сообщает Report об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард. 

    По ее словам, ЕС и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы подготовить новую обширную и всеобъемлющую законодательную базу сотрудничества.

    "У нас имеется 25 лет тесного сотрудничества. Последнее соглашение между ЕС и Азербайджаном вступило в силу в 1999 году и с того времени многое изменилось", - отметила М. Мард.

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