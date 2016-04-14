Посол ЕС: Мы находимся на стадии интенсивных переговоров с Азербайджаном

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Мы находимся на стадии интенсивных переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС".

Как сообщает Report об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, ЕС и Азербайджан заинтересованы в том, чтобы подготовить новую обширную и всеобъемлющую законодательную базу сотрудничества.

"У нас имеется 25 лет тесного сотрудничества. Последнее соглашение между ЕС и Азербайджаном вступило в силу в 1999 году и с того времени многое изменилось", - отметила М. Мард.