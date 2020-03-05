Посол ЕС: лучший способ борьбы с коронавирусом - сотрудничество

"Распространение коронавируса - это глобальный вопрос, который мы все пытаемся решить".
Об этом Report заявил глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.
По его словам, нет лучшего способа борьбы с коронавирусом, чем сотрудничество. Дипломат отметил важность обмена информацией и обсуждения превентивных мер предотвращения распространения этого вируса.
"Ранее была зафиксирована пара случаев заболевания коронавирусом в Азербайджане, как вы знаете, коронавирус выявлен и в Европе. Мы остаемся в постоянном контакте с правительством в Азербайджане, и очень ценим брифинги, которое проводит правительство по этому вопросу", - заявил посол ЕС.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
Накануне Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1 922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1 792 из них приходится на Китай.