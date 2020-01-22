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Посол: ЕС и Азербайджан стараются завершить переговоры по новому соглашению как можно скорее

Посол: ЕС и Азербайджан стараются завершить переговоры
Я думаю, что в ближайшем будущем состоятся или консультации или очередной раунд
© Report / Elchin Murad

Европейский союз и Азербайджан стараются завершить переговоры по новому соглашению,  и подписать его как можно скорее.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам  посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Он напомнил, что ранее в  Баку приезжали высокопоставленные представители ЕС и провели  встречи с представителями правительства Азербайджана. "В Брюсселе с декабря начала работать новая Европейская комиссия, в Азербайджане также проходят изменения в правительственных структурах: назначен новый министр экономики. Это очень важно, так как оставшиеся несколько вопросов в нашем основополагающем соглашении по новому партнерству - это именно вопросы торговли и экономики. Мы обсудили с ним  (министром экономики -ред.) как эти переговоры продолжить, и я думаю, что в ближайшем будущем состоятся или консультации или очередной раунд .

Мы надеемся завершить переговоры по этому соглашению. У нас нет определенных сроков, но мы с обеих сторон стараемся завершить переговоры и подписать этот договор как можно скорее", - заявил посол ЕС. 

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