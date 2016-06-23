Посол: ЕС хочет укрепить и углубить сотрудничество с Азербайджаном по ряду сфер

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Наша задача заключается в том, чтобы продолжить сотрудничество с официальными лицами Азербайджана в области миграции и мобильности.

Как сообщает Report, об этом на международной конференции на тему партнерства во имя мобильности с Азербайджаном сказала посол ЕС в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, это сотрудничество еще больше усилилось после подписания соглашений с Азербайджаном в области упрощения визового режима и реадмиссии. Она добавила, что основными элементами мобильности являются вопросы миграции и защиты границ.

"Мы отмечаем 25-летие сотрудничества ЕС и Азербайджаном. У этого сотрудничества есть будущее. Мы хотим укрепить и углубить это сотрудничество во многих сферах", - заключила она.