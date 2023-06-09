Посол: ЕС - главный торговый партнер Азербайджана

Европейский союз является главным торговым партнером Азербайджана.

Европейский союз является главным торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил на встрече с главой исполнительной власти Лянкярана Талехом Гарашовым.

По его словам, Евросоюз также является главным рынком экспорта для Азербайджана, а страны ЕС вкладывают прямые инвестиции в нашу страну.

"Европейский союз готов делиться своим опытом с Азербайджаном, для развития Лянкярана. ЕС реализует в этом регионе ряд различных проектов. Так, студенты и учителя из Лянкяранского госуниверситета тесно сотрудничают с вузами Европы. В прошлом году мы увидели рекордные числа в сфере образования между Азербайджаном и ЕС, как по числу обучающихся азербайджанцев в странах ЕС, так и по другим направлениям", - заявил Михалко.