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Посол ЕС: Этот год стал судьбоносным для Азербайджана

Посол ЕС: Этот год стал судьбоносным для Азербайджана 2020 год останется в нашей памяти как год, который принес столько изменений и проблем в нашу жизнь. Это был год солидарности и поддержки во всем мире в борьбе с COVID-19.
Внешняя политика
31 декабря 2020 г. 13:47
Посол ЕС: Этот год стал судьбоносным для Азербайджана
Кестутис Янкаускас

2020 год останется в нашей памяти как год, который принес столько изменений и проблем в нашу жизнь. Это был год солидарности и поддержки во всем мире в борьбе с COVID-19.

Как сообщает Report, об этом глава делегации Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас заявил в своем поздравительном обращении к азербайджанскому народу.

"Я рад, что ЕС также присоединился к этой борьбе со своей инициативой "#TeamEurope", которая поддержала страны Восточного партнерства, включая Азербайджан, в преодолении вызовов пандемии. Этот год также стал судьбоносным для Азербайджана. Хочу выразить соболезнования народу Азербайджана и, в частности, тем, кто потерял близких в борьбе с COVID-19 и в Карабахской войне. 2020 год также научил нас ценить вещи, которые мы принимаем как должное. Желаю всем здоровья, свободы передвижения и мирного неба над головой! Yeni İliniz və Həmrəylik Gününüz Mübarək!", - говорится в обращении посла.

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