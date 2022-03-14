Посол ЕС: Ценим участие Азербайджана в COVAX

Европейский союз поддерживал Азербайджан во время пандемии, а также готов поддержать в постпандемийный период.

Европейский союз поддерживал Азербайджан во время пандемии и готов поддержать в постпандемийный период.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, выступая на мероприятии по деятельности программы "Восточное партнерство" в Университете ADA.

"Я верю, что наше сотрудничество продолжит укрепляться. Мы ценим участие Азербайджана в COVAX", - заявил Михалко.

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.