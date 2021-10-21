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Посол ЕС: Азербайджан является важным участником Восточного партнерства

Посол ЕС: Азербайджан является важным участником Восточного партнерства Европейский союз и Азербайджан планируют укрепить сотрудничество по ряду сфер.
Внешняя политика
21 октября 2021 г. 16:19
Посол ЕС: Азербайджан является важным участником Восточного партнерства

Европейский союз и Азербайджан планируют укрепить сотрудничество по ряду сфер.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил новоназначенный глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петр Михалко.

"Как посол ЕС в Азербайджане, буду интенсивно работать в направлении расширения нашего сотрудничества. Отношения между ЕС и Азербайджаном очень крепки, однако есть ряд возможностей и перспектив сотрудничества, которые мы хотели бы расширить", - заявил посол.

По словам дипломата, он намерен укреплять отношения Азербайджана и ЕС в рамках программы Восточное партнерство, "в которой принимает участие и Азербайджан и является его важным партнером".

Также планируется продолжить работу по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 и укреплять экономическое связи в таких сферах как инновации, цифровая трансформация, окружающая среда.

Напомним, 6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного руководителя представительства Европейского Союза в нашей стране Петра Михалко.

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Версия на английском языке EU envoy: Azerbaijan is important participant in Eastern Partnership
Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığının vacib iştirakçısıdır”

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