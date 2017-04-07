Посол ЕС: Азербайджан - лидер в регионе Восточного Партнерства по твининг-проектам

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Мы рады, что по сей день мы реализовали или реализуем 45 твининг-проектов с Азербайджаном. Эта страна является лидером в регионе Восточного Партнерства по твининг-проектам".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она отметила, что результаты этих проектов были успешными как для ЕС, так и для Азербайджана: "Это позволило в целом укрепить отношения между двумя сторонами. В течение последних пяти лет более 1000 экспертов ЕС работали над твининг-проектами, а также осуществлено 100 тренинг визитов в страны ЕС".

Она отметила, что одними из наиболее успешных стали проекты в сфере статистики, социального благосостояния, экологии и др.