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    Посол ЕС: ASAN и ABAD стали брендами Азербаджана

    Мы поддерживали этот проект, но его успех главным образом достигнут благодаря его назначению и идее© Report/ Elshan Baba

    Баку. 16 февраля REPORT.AZ/  "ASAN и ABAD представляют новое лицо Азербайджана. Эти структуры сегодня превратились в хорошие бренды этой страны" 

    Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестудис Янкаускас,

    Посол отметил, что Европейский союз рад, что "стоял у истоков этого проекта".

    "Мы поддерживали этот проект, но его успех главным образом достигнут благодаря его назначению и идее", - отметил Янскаускас.

    Посол выразил надежду, что подобные проекты продолжат развиваться и приносить результаты, облегчая людям  доступ к услугам.

    Он отметил, что ЕС совместно с UNDP продолжит поддерживать ABAD.

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