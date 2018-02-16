Посол ЕС: ASAN и ABAD стали брендами Азербаджана

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Баку. 16 февраля REPORT.AZ/ "ASAN и ABAD представляют новое лицо Азербайджана. Эти структуры сегодня превратились в хорошие бренды этой страны"

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестудис Янкаускас,

Посол отметил, что Европейский союз рад, что "стоял у истоков этого проекта".

"Мы поддерживали этот проект, но его успех главным образом достигнут благодаря его назначению и идее", - отметил Янскаускас.

Посол выразил надежду, что подобные проекты продолжат развиваться и приносить результаты, облегчая людям доступ к услугам.

Он отметил, что ЕС совместно с UNDP продолжит поддерживать ABAD.