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Посол Эрл Литценбергер: США намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном

Посол Эрл Литценбергер: США намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном 02:51 "Американо-азербайджанские отношения опираются на три столпа. К этому относятся сферы безопасности, экономики и энергии, поддержки прав человека и правопорядка. Америка намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном, в том числе и с Нахчываном,
Внешняя политика
18 августа 2021 г. 03:01
Посол Эрл Литценбергер: США намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном


02:51
"Американо-азербайджанские отношения опираются на три столпа. К этому относятся сферы безопасности, экономики и энергии, поддержки прав человека и правопорядка. Америка намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном, в том числе и с Нахчываном, по всем перечисленным мною направлениям”.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол США в нашей стране Эрл Литценбергер во время своего визита в Нахчыван.

“Например, мы можем оказать содействие Государственному таможенному комитету и Государственной пограничной службе в борьбе с контрабандой наркотиков и другими видами контрабанды. В то же время мы заинтересованы в определении возможностей сотрудничества для американских компаний, которые могут быть полезны обеим странам. Самое главное, мы хотим, чтобы больше студентов из Нахчывана участвовали в государственных программах, финансируемых Соединенными Штатами Америки. И я весьма уверен, что во время моего визита нам удалось заложить основу для всей этой работы”.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Örl Litzenberqer: “ABŞ Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir”

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