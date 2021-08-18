Посол Эрл Литценбергер: США намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном

02:51 "Американо-азербайджанские отношения опираются на три столпа. К этому относятся сферы безопасности, экономики и энергии, поддержки прав человека и правопорядка. Америка намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном, в том числе и с Нахчываном,



02:51

"Американо-азербайджанские отношения опираются на три столпа. К этому относятся сферы безопасности, экономики и энергии, поддержки прав человека и правопорядка. Америка намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном, в том числе и с Нахчываном, по всем перечисленным мною направлениям”.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил чрезвычайный и полномочный посол США в нашей стране Эрл Литценбергер во время своего визита в Нахчыван.

“Например, мы можем оказать содействие Государственному таможенному комитету и Государственной пограничной службе в борьбе с контрабандой наркотиков и другими видами контрабанды. В то же время мы заинтересованы в определении возможностей сотрудничества для американских компаний, которые могут быть полезны обеим странам. Самое главное, мы хотим, чтобы больше студентов из Нахчывана участвовали в государственных программах, финансируемых Соединенными Штатами Америки. И я весьма уверен, что во время моего визита нам удалось заложить основу для всей этой работы”.