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Посол: Эльзасские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном

Посол: Эльзасские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном Компании Эльзаса заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в области строительства, транспорта, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.
Внешняя политика
9 марта 2022 г. 14:02
Посол: Эльзасские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном

Компании Эльзаса заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в области строительства, транспорта, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром в Торговой палате Страсбурга у меня запланирована серия встреч с французскими компаниями из Эльзаса, которые заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в области строительства, транспорта, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Fransa şirkətləri Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır"
Версия на английском языке Ambassador: Companies from Alsace keen to work with Azerbaijan

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