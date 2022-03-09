Посол: Эльзасские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном

Компании Эльзаса заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в области строительства, транспорта, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

Компании Эльзаса заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в области строительства, транспорта, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром в Торговой палате Страсбурга у меня запланирована серия встреч с французскими компаниями из Эльзаса, которые заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими партнерами в области строительства, транспорта, возобновляемых источников энергии и сельского хозяйства", - говорится в публикации.