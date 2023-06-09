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Посол: Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане

Посол: Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане.
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 11:36
Посол: Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане

Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в рамках 11-го международного фестиваля в Универститете АДА журналистам заявил посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус.

По его словам, в Азербайджане активно развиваются бразильские единоборства, такие как джиу-джитсу и капоэйра: "Очень много детей и взрослых обучаются этим видам спорта, что не может не радовать".

Посол также отметил, что сегодня на фестивале будут продемонстрированы блюда национальной кухни Бразилии, а также можно будет вживую понаблюдать за боем капоэйра: "Мы очень рады быть сегодня в Университете АДА. Участие в мероприятиях такого рода всегда является положительным опытом".

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