Посол: Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане

Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане.

Элементы культуры Бразилии широко знакомы и в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в рамках 11-го международного фестиваля в Универститете АДА журналистам заявил посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус.

По его словам, в Азербайджане активно развиваются бразильские единоборства, такие как джиу-джитсу и капоэйра: "Очень много детей и взрослых обучаются этим видам спорта, что не может не радовать".

Посол также отметил, что сегодня на фестивале будут продемонстрированы блюда национальной кухни Бразилии, а также можно будет вживую понаблюдать за боем капоэйра: "Мы очень рады быть сегодня в Университете АДА. Участие в мероприятиях такого рода всегда является положительным опытом".