Посол Эльман Абдуллаев вручил верительные грамоты президенту Джибути - ФОТО

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Эфиопии Эльман Абдуллаев вручил верительные грамоты президенту Джибути Исмаилу Омару Гуэлле.

Как сообщили Report в посольстве, на встрече посол Эльман Абдуллаев передал приветствия и добрые пожелания президента Ильхама Алиева президенту Исмаилу Омару Гуэлле.

Посол отметил наличие большого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Джибути, являющейся одной из важных стран Африканского континента.

Затем коснувшись вопроса урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, посол Эльман Абдуллаев сказал, что принятые Советом Безопасности ООН, Организацией Исламского сотрудничества, Европейским парламентом и другими международными организациями решения и резолюции, осуждающие агрессию Армении против Азербайджана, все еще не выполнены. Дипломат довел до внимания, что армянская сторона продолжает держать под оккупацией азербайджанские земли и в результате этой агрессии более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Президент Джибути Исмаил Омар Гуэлле, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Отметив, что его страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, президент Джибути Исмаил Омар Гуэлле пожелал послу Эльману Абдуллаеву успехов в его деятельности.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах.