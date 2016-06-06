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    Посол Эльман Абдуллаев вручил верительные грамоты президенту Джибути - ФОТО

    На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Эфиопии Эльман Абдуллаев вручил верительные грамоты президенту Джибути Исмаилу Омару Гуэлле.

    Как сообщили Report в посольстве, на встрече посол Эльман Абдуллаев передал приветствия и добрые пожелания президента Ильхама Алиева президенту Исмаилу Омару Гуэлле.

    Посол отметил наличие большого потенциала для развития отношений между Азербайджаном и Джибути, являющейся одной из важных стран Африканского континента.

    Затем коснувшись вопроса урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, посол Эльман Абдуллаев сказал, что принятые Советом Безопасности ООН, Организацией Исламского сотрудничества, Европейским парламентом и другими международными организациями решения и резолюции, осуждающие агрессию Армении против Азербайджана, все еще не выполнены. Дипломат довел до внимания, что армянская сторона продолжает держать под оккупацией азербайджанские земли и в результате этой агрессии более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

    Президент Джибути Исмаил Омар Гуэлле, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Отметив, что его страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, президент Джибути Исмаил Омар Гуэлле пожелал послу Эльману Абдуллаеву успехов в его деятельности.

    На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах.

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