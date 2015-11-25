Посол: Экономические отношения России и Азербайджана оказались способными противостоять поворотам мировой экономики

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Экономические отношения между Россией и Азербайджаном оказались способными противостоять поворотам мировой экономики, которая, как известно, переживает сейчас далеко не лучшие времена". Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин в интервью для журнала "Мир дипломатии" ("Diplomatiya Aləmi").

По словам посла, товарооборот между Россией и Азербайджаном по итогам 2014 года увеличился более чем на 12 % и достиг, по российской статистике, исторического максимума – 4 млрд. долларов США. "Позитивные тенденции продолжаются и в этом году. Причина такого положения заключается в том, что Россия и Азербайджан сотрудничают прежде всего в ненефтяном секторе, который меньше подвержен влиянию скачков цены на энергоносители", - заявил посол.

По словам В. Дорохина, Россия является партнером номер один для Азербайджана в ненефтяном секторе.

Посол также отметил рост взаимных инвестиций и активизацию межбанковского сотрудничества между странами, напомнив, что в июне "Газпромбанк" предоставил кредит на финансирование строительства установок по производству в Азербайджане полипропилена и полиэтилена высокой плотности на сумму 489 млн. долларов, "Сбербанк" открыл кредитную линию на производство метанола азербайджанскими производителями в России на сумму в 1,2 млрд. долларов США.

Посол заявил, что объемы капитала из Азербайджана в России составляют уже почти 1 млрд. долларов США. "С одной стороны, это лишний раз демонстрирует возможности Азербайджана как партнера. А с другой – говорит о доверии, которое сложилось между деловыми кругами двух стран", - отметил В. Дорохин.