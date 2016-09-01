Посол: Экономические отношения между Азербайджаном и Бельгией на хорошем уровне, и имеют потенциал для развития - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с новоназначенным послом Бельгии в Азербайджане Бертом Скуфсом.

- Не могли бы Вы больше рассказать о себе?

- Мне 49 лет. Я учился праву и общественному управлению в Университете Леувена в Бельгии. До назначения в Азербайджан я работал в Брюсселе, Москве, Нью-Дели, Белграде и Вене.

- Как Вы оцениваете двусторонние связи между Бельгией и Азербайджаном? Какие сферы сотрудничества наиболее активные?

- Двусторонние связи находятся на отличном уровне. Бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс совершил официальный визит в Азербайджан в апреле 2015 году, и он регулярно встречается с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым на полях международных саммитов. В апреле 2016 года замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов посетил Брюссель для политических консультаций.

Между странами существует больше общего, чем это кажется на первый взгляд, в основном географически. Так же как и Азербайджан расположен между тремя основными игроками – Россией, Ираном и Турцией, так же и Бельгия расположена между тремя важными странами Европы – Германией, Францией и Великобританией. Неудивительно, что штаб-квартира ЕС и НАТО расположена в Брюсселе. Недавняя трехсторонняя встреча между президентами Ирана, России и Азербайджана, показывает, что Баку может играть роль места, где встречаются лидеры важных стран, как и Брюссель.

- Что Вы можете сказать об экономических связях?

- Экономические связи на хорошем уровне, но имеют потенциал для развития. Конечно, бельгийские компании активны в области нефти и газа в Азербайджане, но также и в сфере строительства и логистики. Но в целях диверсификации экономики Азербайджана, также могут активизироваться сферы, в которых бельгийские компании всемирно известны. В этом плане я хотел бы отметить логистику, управление портами, здравоохранение, фармацевтику, управление отходами и водными ресурсами, инновации и технологии в сфере сельского хозяйства.

- Какова позиция вашей страны в вопросе Нагорного Карабаха?

- Позиция Бельгии ясна и была озвучена министром Рейндерсом во время визита в Баку в апреле 2015 года.

В первую очередь, Бельгия требует уважения международного права. Имеются резолюции ООН, которые ясно говорят об "уважении и поддержке суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ".

Во-вторых, Бельгия уверена, что не существует военного решения конфликта. Решения должны быть приняты только путем диалога. Поэтому, Бельгия полностью поддерживает Минскую группу ОБСЕ и ее усилия по достижению соглашения.

Также в рамках визита главы МИД Бельгии в 2015 году в Баку, он ясно подчеркнул проблему беженцев и внутренне перемещенных лиц, которая существует в Азербайджане в последние два десятилетия. Мы порой забываем, что основными жертвами подобных конфликтов, являются гражданские лица, такие как вы и я.

- Бельгия столкнулась со множеством террористических атак в этом и прошлом году. Как Бельгия и Азербайджан могут сотрудничать в области борьбы с терроризмом?

- 22 марта 2016 года, когда были совершены теракты в аэропорту Брюсселя и на станции метро Мальбек, а также террористическая атака на еврейский музей Бельгии в Брюсселе 24 мая 2014 года являются черными днями в истории моей страны. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить Азербайджан и его население за искренние соболезнования в этот трудный момент.

Большая часть мира страдает от терроризма не только в Европе, но и на Ближнем и Дальнем Востоке. Поэтому, борьба с терроризмом - это глобальный вызов. Бельгия и Азербайджан могут сотрудничать лучше в вопросе обмена информацией в этой связи.

- Бельгия имеет богатую кухню и вкусный шоколад. Имеются ли планы по организации мероприятий, касающихся бельгийской культуры или открытия в Баку бельгийского магазина?

- В ближайшие месяцы Бельгия примет участие в важном европейском мероприятии - “Eurovillage”, которое состоится в Баку 1 октября, и в Фестивале европейских фильмов в ноябре. На “Eurovillage” будут представлены образцы бельгийской кухни. И кстати, в Баку можно найти бельгийский шоколад. Просто поищите в интернете.