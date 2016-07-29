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    Посол Египта прокомментировала предложение в парламенте страны признать т.н. "геноцид армян"

    Посол Сюзан Джамиль: Этот вопрос не отразится на отношениях с Азербайджаном

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Посол Египта в Азербайджане Сюзан Джамиль (Suzanne Gamil) прокомментировала вопрос в связи с предложением в парламенте страны признать так называемый "геноцид армян".

    Как заявила Report посол, этот вопрос не отразится на отношениях с Азербайджаном.

    "Этот вопрос пока находится на стадии предложения и направлен против действий Турции в отношении нашей страны. К сожалению, между нашими странами сейчас отношения находятся не на хорошем уровне", - заявила С. Джамиль.

    При этом, посол отметила, что понимает чувствительность этого вопроса и для Азербайджана, о чем намерена известить египетскую сторону.

    По сообщению СМИ, несколько дней назад свыше трехсот египетских депутатов подписали запрос о внесении на голосование в парламент резолюции о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году. Инициатором запроса стал известный египетский журналист и парламентарий Мустафа Бакри.

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