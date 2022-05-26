Посол Египта: Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения

Египет ценит успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Египет ценит успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид заявил на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Мы должны работать над социальным благосостоянием региона и вклад Движения неприсоединения в этот процесс незаменим. Сейчас в мире новая реальность, новые приоритеты, фокус должен быть на устойчивом мире и развитии всего африканского континента", - отметил посол Египта.

Движение неприсоединения, крупнейшая после ООН международная организация, отметила в прошлом году свое 60-летие. В организации, деятельность которой основывается на принципах укрепления мира и глобальной солидарности, в настоящее время председательствует Азербайджан.