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Посол Египта: Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения

Посол Египта: Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения Египет ценит успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.
Внешняя политика
26 мая 2022 г. 16:54
Посол Египта: Азербайджан успешно председательствует в Движении неприсоединения

Египет ценит успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид заявил на конференции "Роль африканского континента в Движении неприсоединения", посвященной Дню Африки.

"Мы должны работать над социальным благосостоянием региона и вклад Движения неприсоединения в этот процесс незаменим. Сейчас в мире новая реальность, новые приоритеты, фокус должен быть на устойчивом мире и развитии всего африканского континента", - отметил посол Египта.

Движение неприсоединения, крупнейшая после ООН международная организация, отметила в прошлом году свое 60-летие. В организации, деятельность которой основывается на принципах укрепления мира и глобальной солидарности, в настоящее время председательствует Азербайджан.

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Версия на английском языке Egyptian envoy: Azerbaijan successfully chairs Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке Misir səfiri: “Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına uğurla sədrlik edir”

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