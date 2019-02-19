Посол: Дружбу между Азербайджаном и Чечней сложно разрушить

Москва. 19 февраля. REPORT.AZ/ "Те отношения, сотрудничество и дружба, которые есть между нашими странами - Россией и Азербайджаном, между Чечней и Азербайджаном - традиционные исторические связи, которые доказаны многими событиями на протяжении последних лет. Это является свидетельством того, что нашу дружбу сложно разрушить".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на встрече азербайджанских и чеченских аксакалов.

"К сожалению, есть третьи силы, которые прикладывают усилия к этому. Они пытаются, но мы будем противостоять этому и это противостояние держится на воле наших руководителей, на воле наших народов, на испытанной дружбе между чеченским и азербайджанским народами. Хотел бы поблагодарить всех, кто все эти дни принимал в этом участие и не дал этой провокации возможность развиться. Те, кто это делают и те, кто к этому подстрекают, должны быть наказаны", - заявил посол Азербайджана, комментируя инцидент, произошедший недавно между азербайджанцами и чеченцами в России.

Игбал Рустамов