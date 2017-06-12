Посол: В Азербайджане знают и понимают Россию

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Баку отметили День России 12 июня, передает Report.

Выступивший на мероприятии посол России в Азербайджане Владимир Дорохин отметил, что за восемь лет пребывания в стране "отметил для себя", что в Азербайджане знают и понимают Россию.

По его словам, российско-азербайджанские отношения - это отношения миллионов людей. Посол подчеркнул, что за последние пять месяцев этого года Азербайджан посетили 200 тысяч российских туристов.

Дипломат напомнил, что страны обеих стран отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. "Самое главное, что за эти 25 лет мы научились ладить и понимать друг друга", - добавил дипломат

В.Дорохин подчеркнул, что отношения двух стран основываются на взаимном доверии, уважении, сотрудничестве, а также признании абсолютного суверенитета друг друга.

Передавая слово министру культуры Азербайджана Абульфасу Караеву, посол отметил, что культурное сотрудничество - особая статья отношений между странами, являющихся символом многовековых связей русских и азербайджанцев.

В свою очередь, азербайджанский министр культуры поздравил Россию и ее народ с праздником от имени азербайджанского правительства. По его словам, Азербайджан высоко ценит Россию в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Далее посол России В. Дорохин вручил архиепископу Бакинскому и Азербайджанскому отцу Александру орден Дружбы.