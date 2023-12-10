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Посол Доминиканы в Азербайджане: Благотворительные мероприятия дипломатов должны проводиться во всех странах

Посол Доминиканы в Азербайджане: Благотворительные мероприятия дипломатов должны проводиться во всех странах Благотворительные ярмарки дипломатов и их жен должны проводиться во всех странах.
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 23:39
Посол Доминиканы в Азербайджане: Благотворительные мероприятия дипломатов должны проводиться во всех странах

Благотворительные ярмарки дипломатов и их жен должны проводиться во всех странах.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал посол Доминиканской Республики в Турции и Азербайджане Элвис Антонио Алам Лоран на благотворительном мероприятии, организованном сегодня в Анкаре Ассоциацией солидарности супруг сотрудников МИД в Турции (DMEDD).

Посол, принявший участие на ярмарке вместе со своей семьей, сказал, что оно имеет значение с точки зрения объединения различных культур: "Мы знакомимся с образцами культуры и национальных кухонь различных стран".

Посол также отметил, что Доминикана представлена на торговой ярмарке двумя стендами с национальными блюдами, кофе и образцами искусства.

“Думаю, что мероприятия подобного рода следовало бы проводить в различных уголках мира, и это принесло бы пользу”, - заключил Элвис Алам.

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Версия на азербайджанском языке Dominikanın Azərbaycandakı səfiri: “Diplomatların xeyriyyə tədbiri bütün ölkələrdə keçirilməlidir”

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