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Посол Доминиканы: Мы заинтересованы в укреплении экономических связей с Азербайджаном

Посол Доминиканы: Мы заинтересованы в укреплении экономических связей с Азербайджаном Мы заинтересованы в укреплении наших дипломатических, культурных и экономических связей с Азербайджаном.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 16:17
Посол Доминиканы: Мы заинтересованы в укреплении экономических связей с Азербайджаном

Мы заинтересованы в укреплении наших дипломатических, культурных и экономических связей с Азербайджаном.

Об этом в интервью турецкому бюро Report сказал посол Доминиканской Республики в Турции и Азербайджане с резиденцией в Анкаре Элвис Антонио Алам Лоран.

"Точная дата проведения дней Доминиканской Республики в Азербайджане пока не определена. Но мы работаем над тем, чтобы это событие состоялось в 2024 году. Доминиканская Республика, как и Азербайджан, обладает богатым культурным разнообразием. У нас имеется богатое культурное наследие, изысканная еда, прекрасные танцы. Наша страна обладает важным потенциалом в сельском хозяйстве, особенно в сфере производства тропических фруктов. Мы известны в мире как производители органических бананов и какао. Наряду с нашей продукцией мы хотим представить в Азербайджане также элементы, отражающие наши духовные ценности. Мы заинтересованы в доведении наших дипломатических, культурных и экономических связей с Азербайджаном до самого высокого уровня", - сказал посол.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Dominikan Azərbaycanla əlaqələrini ən yüksək səviyyəyə çatdırmaqda maraqlıdır"

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