Посол доброй воли ЮНЕСКО посетила Международный центр Низами Гянджеви

Посол доброй воли и специальный представитель ЮНЕСКО по культурной дипломатии Хедва Сер посетила Международный центр Низами Гянджеви.

Как передает Report , в ходе встречи были обсуждены итоги IX Глобального Бакинского форума, процесс подготовки к X Глобальному Бакинскому форуму и деятельность Международного центра Низами Гянджеви в направлении продвижения толерантности, взаимопонимания между различными религиями и культурами, сотрудничество с ЮНИСЕФ.

Послу доброй воли была подарена книга The Magic of the Pen: Select Miniatures from the Khamsa of Nizami Ganjavi, посвященная 880-летию Низами Гянджеви.

Международный центр Низами Гянджеви в сентябре отметит свое 10-летие. Это международная организация, продвигающая принципы разнообразия, терпимости, диалога, взаимопонимания.