Посол: Для участия в голосовании граждане Азербайджана приезжают в Киев с прифронтовых территорий

В Украине для участия в голосовании на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Киеве, граждане нашей страны прибывают с прифронтовых территорий.

В Украине для участия в голосовании на избирательном участке в посольстве Азербайджана в Киеве, граждане нашей страны прибывают с прифронтовых территорий.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

Посол отметил, что избирательный процесс в Киеве идет активно: "С самого утра на участке наблюдается активность избирателей”.

По его словам, посольством был организован транспорт, в частности для прибытия в Киев граждан Азербайджана, проживающих в прифронтовой зоне.

Отметим, что в Украине зарегистрировано 600 избирателей, являющихся гражданами Азербайджана.

Голосование будет проходить до 19:00 по местному времени.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.