Посол: Дипотношения Азербайджана и Сербии за 28 лет переросли в стратегическое партнерство

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Сербией за 28 лет существования переросли в стратегическое партнерство.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Сербией за 28 лет существования переросли в стратегическое партнерство.

Как передает Report, об этом заявил посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич на мероприятии по случаю Дня государственности Сербии.

"С момента основания 28 лет назад, наши двусторонние отношения переросли в стратегическое партнерство, в рамках которого мы активно обсуждаем и реализуем внешнеполитические задачи, представляющие взаимный интерес", - сказал он.

Посол отметил, что в последние годы наблюдается активизация политических отношений между Баку и Белградом, что сопровождается укреплением экономических связей и увеличением товарооборота.

"В целом, я верю, что каждый следующий год государственности Сербии мы будем отмечать с радостью и еще более интенсивным содержательным сотрудничеством и дружбой с Азербайджаном", - подчеркнул посол.

В заключении дипломат пожелал Сербии мира и развития, а также укрепления дружественных отношений с Азербайджаном:

"Я хотел бы пожелать Сербии мира и развития, успехов и силы, а также как можно больше дорогих и искренних друзей, таких как Азербайджан. Да здравствует Сербия и да здравствует вечная дружба между Сербией и Азербайджаном".