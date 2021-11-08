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Посол: День Победы – праздник не только для Азербайджана, но и для Турции

Посол: День Победы – праздник не только для Азербайджана, но и для Турции 27 сентября 2020 года Азербайджан в ответ на очередные провокации Армении перешел в контрнаступление. Эта битва завершилась грандиозной победой Азербайджана, которую мы празднуем 8 ноября, Шуша была освобождена.
Внешняя политика
8 ноября 2021 г. 10:38
Посол: День Победы – праздник не только для Азербайджана, но и для Турции
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27 сентября 2020 года Азербайджан в ответ на очередные провокации Армении перешел в контрнаступление. Эта битва завершилась грандиозной победой Азербайджана, которую мы празднуем 8 ноября, Шуша была освобождена.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал в интервью, приуроченном к 8 ноября – Дню Победы.

"Сегодня мы отмечаем одновременно и 30-летие независимости, и освобождение Карабаха. Это праздник не только для Азербайджана, но и для 84-миллионного народа Турции", - отметил он.

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Версия на английском языке Ambassador to Turkey: Victory Day - holiday of 84M Turks
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Zəfər Günü həmçinin 84 milyonluq türk millətinin bayramıdır"

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