Посол: День Победы – праздник не только для Азербайджана, но и для Турции

27 сентября 2020 года Азербайджан в ответ на очередные провокации Армении перешел в контрнаступление. Эта битва завершилась грандиозной победой Азербайджана, которую мы празднуем 8 ноября, Шуша была освобождена.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал в интервью, приуроченном к 8 ноября – Дню Победы.
"Сегодня мы отмечаем одновременно и 30-летие независимости, и освобождение Карабаха. Это праздник не только для Азербайджана, но и для 84-миллионного народа Турции", - отметил он.