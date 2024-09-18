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Посол: Дата заседания азербайджано-российской межправкомиссии все еще обсуждается

Посол: Дата заседания азербайджано-российской межправкомиссии все еще обсуждается Дата проведения очередного заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии все еще обсуждается.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 10:25
Посол: Дата заседания азербайджано-российской межправкомиссии все еще обсуждается

Дата очередного заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии все еще обсуждается.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сообщил журналистам посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

Дипломат подчеркнул, что данный вопрос также был рассмотрен в рамках визита вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Россию.

"Вот вчера этот вопрос обсуждался. Но с учетом того, что наши вице-премьеры, руководители этих комиссий, встречаются регулярно - практически раз в месяц, можно с уверенностью сказать , что эта комиссия работает постоянно",- отметил Евдокимов.

Отметим, что делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций, сегодня отправилась с визитом в Кяльбаджарский район.

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Версия на английском языке Ambassador: Date for Azerbaijan-Russia commission meeting being discussed
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyasının iclasının tarixi müzakirə olunur

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