Посол: Дата заседания азербайджано-российской межправкомиссии все еще обсуждается

Дата проведения очередного заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии все еще обсуждается.

Дата очередного заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии все еще обсуждается.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сообщил журналистам посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в рамках поездки в Кяльбаджарский район.

Дипломат подчеркнул, что данный вопрос также был рассмотрен в рамках визита вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Россию.

"Вот вчера этот вопрос обсуждался. Но с учетом того, что наши вице-премьеры, руководители этих комиссий, встречаются регулярно - практически раз в месяц, можно с уверенностью сказать , что эта комиссия работает постоянно",- отметил Евдокимов.

Отметим, что делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций, сегодня отправилась с визитом в Кяльбаджарский район.