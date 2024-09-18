Посол: Дата заседания азербайджано-российской межправкомиссии все еще обсуждается

Дата очередного заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии все еще обсуждается.
Об этом, отвечая на вопрос Report, сообщил журналистам посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в рамках поездки в Кяльбаджарский район.
Дипломат подчеркнул, что данный вопрос также был рассмотрен в рамках визита вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в Россию.
"Вот вчера этот вопрос обсуждался. Но с учетом того, что наши вице-премьеры, руководители этих комиссий, встречаются регулярно - практически раз в месяц, можно с уверенностью сказать , что эта комиссия работает постоянно",- отметил Евдокимов.
Отметим, что делегация аккредитованных в Азербайджане дипломатов, включая военных атташе и руководителей международных организаций, сегодня отправилась с визитом в Кяльбаджарский район.