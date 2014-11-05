​Посол: Дата визита президента Украины в Азербайджан пока не определена

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Дата визита президента Украины Петра Порошенко в Азербайджан пока не определена. Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко сегодня на пресс-конференции.

Комментируя вопрос журналистов, посол отметил, что после визита президента Азербайджана в Украину в ноябре прошлого года, планируется визит президента Украины в Баку для участия в заседании Совета президентов двух стран. Однако дата этого визита пока не определена, она будет зависеть от подготовительной работы.

По его словам, о сроках визита П.Порошенко в Баку можно будет говорить после заседания совместной межправительственной комиссии, которая пройдет в Баку.

"Сроки проведения комиссии также не определены. После формирования правительства и назначения сопредседателя комиссии от украинской стороны мы постараемся максимально активизировать этот процесс. Так что о сроках пока говорить рано, мы хотим насытить визит президента реальным содержанием", - заявил посол.