Посол Дан Став обсудит с израильскими компаниями возможность создания в Азербайджане совместных предприятий

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил северо-западные районы страны.

Как сообщили Report в посольстве Израиля, дипломат побывал в Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакянском районах. В рамках визита, посол провел встречи с главами исполнительных властей этих районов.

Цель визита - обсудить возможности для наращивания сотрудничества в различных сферах, в частности в области сельского хозяйства, туризма, медицины.

Д.Став заявил на встречах, что полностью понимает важность диверсификации экономики Азербайджана и привлечения зарубежных инвесторов. Дипломат отметил, что по завершении визита поделится полученной информацией с израильскими инвесторами и компаниями о возможностях создания совместных предприятий в этом регионе Азербайджана.

В рамках визита Д.Став также посетил ряд предприятий, созданных в этих районах.

Д.Став сказал, что глубоко впечатлен толерантным сосуществованием различных религиозных и этнических групп в этом регионе. Он посетил исторические албанские церкви в селе Киш Шекинского района, а также центральную мечеть в Балакяне.