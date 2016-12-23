Посол: Cуществует большой потенциал в развитии экономических связей между Марокко и Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с новоназначенным послом Марокко в Азербайджане Мухаммедом Адель Эмбаршем.

- Господин Посол, расскажите пожалуйста больше о себе. Где Вы работали до приезда в Азербайджан?

- Спасибо за предоставленную возможность, и я рад, что свое первое интервью в Азербайджане я даю столь профессиональному агентству. Я карьерный дипломат и проработал в различных странах на различных позициях. Перед тем, как приехать в Азербайджан, я работал заместителем посла в Париже, а до этого работал в посольствах Марокко в Вашингтоне, Пекине и Бангкоке. Я рад находиться в столь красивом и полном жизни городе как Баку.

- Как Вы оцениваете двусторонние политические и экономические связи между Марокко и Азербайджаном? Какие цели Вы поставили перед собой в качестве посла Марокко?

- Марокко была одной из первых стран, установивших дипломатические связи с Азербайджаном. С тех пор отношения развивались и обе страны решили открыть посольства. Марокканское посольство было открыто 8 лет назад и многое с того времени было сделано. Я хочу поблагодарить своего предшественника посла Хассана Хами, а также посольство Азербайджана в Рабате за большие достижения за столь короткий период времени. Были совершены многочисленные визиты официальных лиц, подписаны соглашения, были проведены культурные мероприятия, начался поток туристов.

Политические отношения замечательные. Контакты по дипломатическим каналам проводятся на регулярной основе, а также в форме политических консультаций на различных уровнях в Рабате и в Баку и в рамках международных форумов.

Марокко и Азербайджан - активные члены многочисленных международных организаций, поэтому есть необходимость в поддержании тесных контактов для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Обе страны были непостоянными членами Совбеза ООН в 2012-2013 гг. Две страны разделяют взгляды по многим вопросам, таких как территориальная целостность, борьба с террором, продвижение ценностей ислама и т.д. Хотя наши политические отношения находятся на хорошем уровне, мы не должны принимать это как должное. Отношения должны поддерживаться и усилия должны прилагаться для их укрепления посредством политического диалога, торговли, инвестиций, культуры.

Что касается моих целей, я попытаюсь продвигать экономические связи, потому как я вижу большой потенциал, интересные возможности, которые нужно развивать.

- Каков уровень товарооборота между нашими странами и что нужно сделать для увеличения этого показателя?

- В последние годы мы наблюдаем, что уровень товарооборота переменчив. На данный момент я могу сказать, что они не отражают ничего. Как я уже отметил, официальные отношения довольно новые и бизнес-сообществам все еще надо многому научиться друг у друга. Что я могу с уверенностью сказать, это то, что потенциал для развития в плане торговли и двусторонних инвестиций очень высок и я оптимистичен на этот счет.

Его Величество Король Мохаммед VI инициировал реформы и без того открытой марокканской экономики. Страна подписала соглашения о свободной торговле с США, ЕС, Турцией и арабскими странами. У нас также имеются таможенные преференции с различными партнерами в Африке. Сегодня Марокко имеет самую широкую сеть свободной торговли в мире.

Когда же я рассматриваю программу "Азербайджан - 2020" и приоритетные секторы, определенные официальными лицами для диверсификации экономики, я вижу, что Марокко имеет преимущества, чтобы помочь и вместе с Азербайджаном достичь этих целей. В области сельского хозяйства, логистики, туризма, зеленых технологий, возобновляемых источников энергии Марокко имеет не только успешную историю, но и опыт, которым страна может поделиться.

Кроме того, Азербайджан заинтересован в развитии бизнеса в Африке. Я думаю, что SOCAR и азербайджанские бизнесмены могут преуспеть, используя Марокко как платформу для работы в Африке. SOCAR - очень важная компания, пользующаяся уважением в Марокко.

- Что Вы можете сказать о сотрудничестве в туристическом секторе? Сколько азербайджанских туристов посетили Марокко в этом году?

- В плане туризма, уровень сотрудничества никогда не может быть достаточным. Марокко - одно из популярных туристических направлений в мире. Каждый год страну посещают 12 млн человек. Число граждан Азербайджана, желающих получить визу в Марокко, растет с каждым годом. Обе страны подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма и мы поддерживаем связи со многими туристическими агентствами для продвижения Марокко. Однако финансовый кризис не помогает развивать туристические связи, особенно между удаленными друг от друга странами. Все же, многие азербайджанцы заинтересованы посещать Марокко, так же как и многие марокканцы заинтересованы посещать Азербайджан. Интересно, что несмотря на большое расстояние между странами, мы имеем много общего. Мы постараемся продвигать оба направления, чтобы люди больше знали друг о друге.

- Какие шаги предпринимает Марокко для решения проблемы Южных провинций и какова позиция Королевства в вопросе нагорно-карабахского конфликта?

- По этим вопросам у нас имеются общие взгляды. Мы верим в важность территориальной целостности стран. Азербайджан поддерживает факт, что Южные провинции являются территорией Марокко. В ответ на призыв Совбеза ООН найти политическое решение вопроса, Марокко предложило статус автономии западносахарскому региону в рамках территориальной целостности и национального единства Марокко.

Что касается нагорно-карабахского конфликта, позиция Королевства по поддержке территориальной целостности Азербайджана всегда была предельно ясной. Мы верим, что лучшая гарантия для долгосрочного решения конфликта кроется в серьезном диалоге, основывающимся на крепкой политической воле. Марокко также присоединилось к контактной группе ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.

- Ожидаются ли визиты в или из Марокко в ближайшее время?

- Несомненно. В этом году мы попытаемся провести первое заседание межправкомиссии, возглавляемой министрами иностранных дел. Мы постараемся привлечь бизнес-сообщества сюда. Есть некоторые соглашения, которые уже готовы и которые необходимо подписать. В Марокко прошли выборы, поэтому надо немного подождать, чтобы был сформирован новый кабинет. Постараемся, чтобы обмен визитами происходил чаще.