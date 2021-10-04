Посол: CША готовы содействовать решению проблем между Азербайджаном и Арменией

CША ищут любые возможности для содействия решению проблем между Азербайджаном и Арменией.

CША ищут любые возможности для содействия решению проблем между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер.

В качестве одного из примеров он привел тот факт, что на прошлой неделе в Нью-Йорке заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд провела отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

"Всем понятно, что до сих пор между странами есть много нерешённых проблем. Это будет долгий процесс и потребует встреч и совместной работы, чтобы урегулировать эти проблемы", - заявил посол США.

Напомним, в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.