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Посол: CША готовы содействовать решению проблем между Азербайджаном и Арменией

Посол: CША готовы содействовать решению проблем между Азербайджаном и Арменией CША ищут любые возможности для содействия решению проблем между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 12:55
Посол: CША готовы содействовать решению проблем между Азербайджаном и Арменией

CША ищут любые возможности для содействия решению проблем между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер. 

В качестве одного из примеров он привел тот факт, что на прошлой неделе в Нью-Йорке заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд провела отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. 

"Всем понятно, что до сих пор между странами есть много нерешённых проблем. Это будет долгий процесс и потребует встреч и совместной работы, чтобы урегулировать эти проблемы", - заявил посол США.

Напомним, в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

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