О нас

Посол: Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном

Посол: Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 19:15
Посол: Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном

Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович заявил на встрече с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

Стороны подчеркнули важность укрепления правовой базы, выявления потенциальных направлений сотрудничества и активизации усилий по реализации совместных проектов в рамках развития отношений между двумя странами.

Посол Черногории выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений с Азербайджаном и отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем расширении этих связей.

Дипломат сказал, что в ходе своей деятельности приложит все усилия для развития двустороннего сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAmbassador: Montenegro interested in expanding relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоPerişa Kastratoviç: Monteneqro Azərbaycanla əlaqələrin genişlənməsində maraqlıdır

Другие новости из категории

Участники международной конференции провели в Женеве мирную акцию против французского колониализма
ФотоУчастники международной конференции провели в Женеве мирную акцию против французского колониализма
14 декабря 2023 г. 20:19
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции
ФотоВ Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции
14 декабря 2023 г. 20:07
В Анкаре обсудили вопрос возвращения в Западный Азербайджан
ФотоВ Анкаре обсудили вопрос возвращения в Западный Азербайджан
14 декабря 2023 г. 19:51
В Баку отметили День независимости Казахстана
ФотоВ Баку отметили День независимости Казахстана
14 декабря 2023 г. 19:02
Принята итоговая декларация международной конференции Неоколониализм: права человека, мир и безопасность
Принята итоговая декларация международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность"
14 декабря 2023 г. 18:49
Новоназначенный посол США провел встречу с послом Украины
ФотоНовоназначенный посол США провел встречу с послом Украины
14 декабря 2023 г. 18:10
Участники международной конференции поддержали миссию Азербайджана по проведению COP29
ФотоУчастники международной конференции поддержали миссию Азербайджана по проведению COP29
14 декабря 2023 г. 17:11
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Хакан Фидан: Регион как никогда близок к миру и безопасности
Хакан Фидан: Регион как никогда близок к миру и безопасности
14 декабря 2023 г. 16:03
Хакан Фидан: Решение об открытии границы с Арменией будет принято по итогам мирных переговоров
Хакан Фидан: Решение об открытии границы с Арменией будет принято по итогам мирных переговоров
14 декабря 2023 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi