Посол: Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном

Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном.

Черногория заинтересована в расширении отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович заявил на встрече с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

Стороны подчеркнули важность укрепления правовой базы, выявления потенциальных направлений сотрудничества и активизации усилий по реализации совместных проектов в рамках развития отношений между двумя странами.

Посол Черногории выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений с Азербайджаном и отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем расширении этих связей.

Дипломат сказал, что в ходе своей деятельности приложит все усилия для развития двустороннего сотрудничества.