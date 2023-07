Посол: Черногория всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

Интервью с послом Черногории в Азербайджане Перишем Кастратовичем:

Интервью Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Периши Кастратовича анкарскому бюро Report :

- Как вы оцениваете двусторонние отношения между Азербайджаном и Черногорией?

- Азербайджан и Черногория - две мультиэтнические и многоконфессиональные страны, между которыми существует множество схожих черт. Обе имеют богатую историю, культуру, традиции и фольклор, а факт, что мы оба празднуем свою независимость в мае, особенно объединяет наши народы. Азербайджан был одной из первых стран, которая признала независимость Черногории. Отношения Азербайджана и Черногории можно охарактеризовать, как исключительное сотрудничество двух дружественных государств. Тесные связи на высоком уровне являются главной движущей силой в двусторонних отношениях и подтверждают активную дипломатическую деятельность.

- Какие сферы вы считаете приоритетными для укрепления двусторонних отношений между странами?

- Существует множество областей, в которых Азербайджан и Черногория могут сотрудничать, и я считаю, что наши прекрасные политические отношения важны для дальнейшего укрепления экономических связей.

Туризм является одной из важнейших отраслей экономики Черногории. Благодаря проекту туристического курорта Porto Novi, Черногория получила гостиничный бренд мирового класса One and Only и номинацию престижного курорта класса люкс, где работает более тысячи человек. Помимо морского побережья, о котором известно достаточно много, северный регион Черногории обладает огромным туристическим потенциалом. Отмечу, что Азербайджан вносит большой вклад в развитие туризма в Черногории.

Помимо туризма, мы также заинтересованы в сотрудничества в области энергетики. Черногория стремится к развитию энергетического сектора, основанного на принципах декарбонизации и перехода к "зеленой" энергетике. Приоритетным для нас является производство возобновляемых источников энергии, а именно гидро, ветро и солнечная энергетика. Данный фактор может стать основой для энергетического сотрудничества с Азербайджаном, учитывая, что ваша страна усиленно работает над использованием потенциала этого сектора.

В нынешней геополитической ситуации Азербайджан играет очень важную роль в формировании энергетического ландшафта мира и является надежным поставщиком газа в страны Европы. В Черногории нет газовой инфраструктуры, строительство газопровода на территорию нашей страны - необходимая задача. Газификация страны важна для развития промышленности, экономики, инвестиций и многих других отраслей. Учитывая сотрудничество Азербайджана с Черногорией в сфере туризма, мы надеемся, что нам удастся добиться таких же успехов и в области энергетики.

Что касается политических отношений, как я уже отмечал ранее, они превосходны. Я думаю, что для усиления наших связей важно еще больше активизировать межпарламентское сотрудничество между нами.

- Что вы можете сказать о культурных отношениях между двумя странами? Какие планы у вас есть по развитию взаимодействия между народами и культурами в гуманитарной сфере?

- Говоря о сотрудничестве в этой области между нашими странами, нельзя не упомянуть тот факт, что Азербайджан отремонтировал Королевский парк в столице Черногории Подгорице. В столичном парке установили статую известного азербайджанского поэта Гусейна Джавида. В Подгорице также есть улица под названием Баку. Благодаря вашему правительству, на севере Черногории в городе Биело-Поле было отремонтировано дошкольное учреждение.

Тем не менее в этой области всегда есть, что можно еще сделать. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше культурных мероприятий, таких как фестивали, ярмарки, выставки, представления и т. д., которые помогут нашим народам лучше узнать друг друга и сблизить нас.

- Какие товары Азербайджан в основном закупает в Черногории?

- Уровень товарооборота между двумя странами, к сожалению, не так высок, нам необходимо работать над его улучшением и укреплением торговых отношений. Мы можем сделать это через двусторонние межправительственные комиссии, посредством деловых кругов и взаимных контактов. Подписание соглашения о стратегическом партнерстве могло бы стать качественной основой, чтобы способствовать активизации экономического и торгового сотрудничества.

- Планируется ли открытие прямых рейсов, связывающих Азербайджан с Черногорией?

- В летний сезон между столицами курсирует чартерный рейс, учитывая, что большое количество туристов из Азербайджана были заинтересованы в посещении Черногории.

Нашим народам необходимо поближе узнать друг друга, и в этом смысле я надеюсь, что в будущем между двумя странами будет и регулярный рейс. Прямое авиасообщение также способствовало бы дальнейшему укреплению нашего экономического сотрудничества.

Важно отметить, что гражданам Азербайджана не нужна виза для въезда в Черногорию, что им позволит беспрепятственно приехать и насладиться природными красотами нашей страны.

Несмотря на небольшую территорию, Черногория является одновременно средиземноморской и горной страной и обладает обилием природных контрастов: море с красивыми и разнообразными пляжами, скрытые лагуны, островки и города, основанные еще во времена Греции и Рима, самое большое озеро на Балканах, один из сохранившихся в Европе девственных лесов, колоссальные горы, прозрачные ледниковые озера, самый глубокий каньон в Европе, пять национальных парков и многочисленные природные заповедники и охраняемые территории. Я думаю, что это действительно делает Черногорию идеальным местом для отдыха. Я надеюсь, что в ближайшем будущем граждане Черногории также смогут въезжать в Азербайджан без виз, чтобы как можно больше из них смогли своими глазами увидеть, насколько красива и богата культурой ваша страна.

- Как вы знаете, в 2020 году после почти 30-летней оккупации Азербайджан освободил Карабах. Была ли у вас возможность побывать в Карабахе во время ваших визитов в Азербайджан?

- Черногория всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Я много раз посещал Карабах, фактически каждый раз, когда у меня была такая возможность, и я своими глазами видел все эти разрушения и акты вандализма в регионе. Я осведомлен о том, что территория по-прежнему густо усеяна минами и неразорвавшимися боеприпасами. Я знаю, что процесс разминирования все еще продолжается и что это является необходимым условием для возвращения жизни и людей в этот регион.

Я знаком с проектами реконструкции, и они действительно грандиозные и современные, послужат образцом устойчивости для всего мира. На мой взгляд, наиболее важным в этом процессе является гуманитарный аспект. Мы знаем, что процесс возвращения очень сложный. Очевидно, что благополучие вашего народа стоит на первом месте и этот фактор является движущей силой всего. Крайне важно создать рабочие места для людей, которые вернутся на эти территории, и у вашего правительства также есть планы на этот счет, что очень похвально.

Мы регулярно сообщали о потенциале восстановления в Карабахе. Мне кажется, что в Черногории найдутся инвесторы, заинтересованные в вовлечении в восстановительный процесс Карабаха.

- Планирует ли ваша страна открыть посольство в Азербайджане в ближайшем будущем?

- Посольство Черногория в Турции также охватывает и Азербайджан. С 2019 года в Баку функционирует офис с дипломатом-резидентом, который является частью посольства Черногории в Турции. Аналогично, Азербайджан имеет свой офис в нашей столице Подгорице, который является частью посольства Азербайджана в Сербии. Стоит отметить, что Черногория имеет всего 39 дипломатических представительств в мире, и факт, что мы применяем такую модель сотрудничества только с Азербайджаном, подчеркивает важность наших отношений.

- Какие визиты на высоком уровне ожидаются в ближайшем будущем?

- В мае этого года спикер нашего парламента Даниэла Джурович посетила Баку и встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером парламента С. Гафаровой, а также с председателем правительства А.Асадовым. Ранее в этом году министры труда и социального обеспечения, государственного управления, а также капитальных вложений Черногории посетили Азербайджан. В январе прошлого года в Азербайджане побывал экс-спикер нашего парламента Бечич.

Как я уже сказал ранее, встречи на высшем уровне проводятся часто. Мы также надеемся, что у нас будет возможность принять высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в Черногории и ответить им таким же замечательным гостеприимством, которые мы увидели в вашей стране.

- Какие впечатления у вас сложились об Азербайджане после вашего первого визита в нашу страну?

-12 июня 2021 года я вручил свои верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. С тех пор использую любую возможность побывать в вашей стране для встреч с официальными лицами и коллегами из дипкорпуса.

Я люблю Баку, сочетание старины и современности. С одной стороны, старый город с его лабиринтом переулков, мечетями, историческими зданиями, с другой - современный деловой центр. В апреле этого года, когда Министерство иностранных дел Азербайджана организовало визит дипломатического корпуса, мне также удалось посетить Нахчыван. Для меня, как посла в Азербайджане, очень важно как можно больше и лучше узнать вашу страну и особенно ваш народ. Я получаю огромное удовольствие от каждого визита в Азербайджан.