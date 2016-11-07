Посол Чехии: Вопрос диверсификации энергопоставок может стать темой сотрудничества стран ГУАМ и Вышеградской группы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Европе нет страны, которая смогла бы решить проблему энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька на круглом столе "ГУАМ и Вышеградская группа: возможности и ограничения регионального сотрудничества".

"У стран Вышеградской группы есть границы как со странами ГУАМ, так и со странами Восточного партнерства. В Европе нет страны, которая смогла бы решить проблему энергобезопасности. Сегодня проблема диверсификации энергопоставок для нас крайне важна. Она может стать темой для сотрудничества между ГУАМ и Вышеградской группой", - заявил В.Пивонька.

По его словам, сегодня для стран Вышеградской группы перспективным направлением развития является сфера туризма, которая также является приоритетным направлением и для стран ГУАМ.