Посол Чехии посетит Гянджу и Геранбой

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька осуществит свой первый рабочий визит в город Гянджа и Геранбой 9-10 апреля. Как сообщили Report в посольстве Чехии, в ходе визита запланированы встречи посла с главой исполнительной власти города Гянджи Эльмаром Велиевым и с главой исполнительной власти Геранбойского района Низамеддином Гулиевым, в ходе которых будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества.

Посол также посетит поселок Ашагы Агджакенд Геранбойского района, где в память жертвам геноцида в чешском городе Лидице названа улица и воздвигнут памятник.