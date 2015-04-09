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    Посол Чехии посетит Гянджу и Геранбой

    В ходе визита посол обсудит вопросы развития сотрудничества Чехии с регионами Азербайджана

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/  Посол Чехии в Азербайджане  Витезслав Пивонька осуществит свой первый рабочий визит в город Гянджа и Геранбой 9-10 апреля. Как сообщили Report в посольстве Чехии, в ходе визита запланированы встречи посла с главой исполнительной власти города Гянджи Эльмаром Велиевым и с главой исполнительной власти Геранбойского района Низамеддином Гулиевым, в ходе которых будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества.

    Посол также посетит поселок Ашагы Агджакенд Геранбойского района, где в память жертвам геноцида в чешском городе Лидице названа улица и воздвигнут памятник.

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